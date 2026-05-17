UCM'nin, İsrailli 5 üst düzey isim için yakalama kararı çıkardığı iddiası

Orta Doğu'da kargaşa ve çatışmanın baş aktörü İsrail, Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım ile 'savaş suçlusu' olarak tanımlanıyor.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) 21 Kasım 2024'te bu kapsamda açıkladığı kararda, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında yakalama emri çıkardı.

5 İSİM HAKKINDA GİZLİ YAKALAMA KARARI

Haaretz gazetesine konuşan diplomatik bir kaynağa göre UCM, İsrailli 5 üst düzey isim hakkında gizlice yakalama kararı çıkardı.

Kaynak, yakalama kararı çıkarılan isimlerden üçünün siyasetçi, ikisinin ise askeri yetkili olduğunu belirtti.

NETANYAHU HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARTILMIŞTI

Diplomatik kaynak, Lahey merkezli mahkemenin yakalama kararlarını ne zaman çıkardığının bilinmediğini aktardı.

Daha önce Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü Başbakan Binyamin Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkaran UCM'den konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

SAYI 7'YE YÜKSELECEK

Söz konusu iddianın doğrulanması halinde UCM'nin hakkında yakalama kararı çıkardığı İsrailli yetkili sayısı 7’ye yükselmiş olacak.

2 İSİM HAKKINDA DAVA AÇILACAK İDDİASI

İsrail basınında daha önce UCM savcılarının, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir hakkında dava açmayı düşündüğüne ilişkin haberler çıkmıştı.