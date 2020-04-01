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Ücretli öğretmenlerin ödemeleri devam edecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ücretli öğretmenlere ödemelerin uzaktan eğitimin başladığı günden itibaren yapılacağını bildirdi.

AA |
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Ücretli öğretmenlerin ödemeleri devam edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs salgınından etkilenen ücretli öğretmen ve usta öğreticilerin ek ders ücretleri hakkında açıklama yaptı.

"ÖDEMELERİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ücretli öğretmenlerimizin ve usta öğreticilerimizin ek ders ücreti ödemelerini de bu süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise ücretli öğretmenlere ödemelerin uzaktan eğitimin başladığı günden itibaren yapılacağını bildirdi.

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