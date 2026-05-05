Üçüncü çocuğunu kucağına aldı! Cameron Diaz 53 yaşında anne oldu

Özel hayatlarını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden 53 yaşındaki Cameron Diaz ile müzisyen eşi Benji Madden, ailelerini büyütmeye devam ediyor.

"HEYECANLIYIZ"

Good Charlotte grubunun üyesi eşi Benji Madden az önce Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda "Cameron ve ben üçüncü çocuğumuzun doğumunu duyurmaktan dolayı çok mutluyuz, heyecanlıyız ve kendimizi çok şanslı hissediyoruz" diye yazdı.

"MADDEN AİLESİ"

Bebeklerine Nautas ismini verdiğini söyleyen ünlü müzisyen paylaşımına "Dünyaya hoş geldin oğlum!! Ailemizle hayatı seviyoruz. Çocuklarımız sağlıklı ve mutlu ve minnettarız!!" sözlerini ekleyerek sevincini paylaştı.

47 yaşındaki Madden "Çok eğleniyoruz, en iyi dileklerimizi gönderiyoruz… Madden Ailesi" diyerek sözlerini tamamladı.

Cameron Diaz ise eşinin sosyal medya paylaşımına kırmızı kalp emojileriyle yorum yaptı.

Paylaşımda üzerinde bebeğin adı olan Nautas Madden yazılı bir oyun kartı da yer aldı ve bu ismin "denizci, navigatör, gezgin, bir yolculuğa çıkan ve bilinmeyenden korkmayan kişi" anlamına geldiği açıklandı.

TAŞIYICI ANNE DOĞURUYOR

Çiftin 6 yaşında Raddix adında bir kızı ve 2 yaşında Cardinal adında bir oğlu daha var. Çift ilk iki çocuklarında olduğu gibi üçüncü çocuklarını da taşıyıcı anne yoluyla yapmayı tercih ettiler.