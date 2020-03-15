Üçüncü sondaj gemisi Kanuni Türkiye'de

Doğu Akdeniz’de hidrokarbon arama ve sondaj faaliyetlerinin daha güçlü bir şekilde sürdürülmesi için Kanuni adı verilen üçüncü sondaj gemisi, 31 Ocak'ta teslim alınarak Türkiye Petrolleri envanterine kaydedildi.

SONDAJ GEMİSİ KANUNİ TÜRKİYE'YE GELDİ

Seyir için gereken bakım, tedarik ve test işlemlerinin Birleşik Krallık'ta tamamlanmasının sonra 18 günlük seyrin ardından 13 Mart'ta Doğu Akdeniz'deki Türkiye karasularına giriş yapan gemi, bu sabah Taşucu Mersin açıklarındaki demir sahasına ulaştı.

KORONA TEDBİRİ İÇİN GEMİYE GİRİŞ VE ÇIKIŞ YASAK

35 TPAO personeliyle Türkiye’ye giriş yapan Kanuni’ye koronavirüs tedbirleri çerçevesinde giriş-çıkış yasak olacağı belirtildi. Bu süre zarfında açıklanan tedbirler gereği gemi ve mürettebatla ilgili uygulamalar hayata geçirilecek.

"MİLLETİMİZE HAYIRLI UĞURLU OLSUN"

Koronavirüs önlemleriyle ilgili sürecin tamamlanmasının ardından geminin bakım, güncelleme ve geliştirme süreci başlayacağını belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, " Milletimizin desteği, Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesiyle Kanuni yeni ultra derin deniz sondajlarına en kısa zamanda başlayacak. Milletimize hayırlı uğurlu olsun. Pruvası neta, başarıları daim olsun” dedi.