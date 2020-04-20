Uçurtma sevdalısından Mardinlilere 'evde kal' çağrısı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tedbirleri alınmaya devam ediyor.

Bu kapsamda yetkililerce sıkça yapılan 'evde kalın' çağrısına Mardinli uçurtma sevdalısı Zahit Mungan da destek verdi.

Mungan, tarihi kent Mardin'in motiflerinden yaptığı uçurtmaları gökyüzünde uçurarak vatandaşlara 'evde kalın' çağrısında bulundu.

Mungan, çocukluk sevdası olan uçurtmalarını damlarda uçurduğunu söyledi.

"HERKES EVDE KALSIN VE UÇURTMALARINI GÖKYÜZÜNE UÇURSUN"

Koronavirüs nedeni ile evde kalan çocukların damlarda uçurtmaları ile keyifli bir gün geçirebileceğini kaydeden Mungan, "Mardin yüz yıllarda uçurtma uçurulan bir şehir. Bende insanlar evde kalsın diye uçurtmamı uçuruyorum, sosyal medya hesabımdan paylaşıyorum. Mardin’deki çocukları evlerinde uçurtmalarını yapmaya ve uçurmaya davet ediyorum. Herkes evde kalsın ve uçurtmalarını gökyüzüne uçursun" dedi.