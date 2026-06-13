Udinese, Nicolo Zaniolo için Galatasaray'la görüşüyor

Sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak ayrılan ve İtalya Serie A ekibi Udinese'nin yolunu tutan Nicolo Zaniolo'nun geleceği şekilleniyor.

Udinese Kulübü, bonservisi Galatasaray'da bulunan Zaniolo'yu satın almak için görüşmelere başladı.

GALATASARAY, İNDİRİME SICAK DEĞİL

İtalyan basınından Messaggero Veneto'da yer alan habere göre; Galatasaray, Zaniolo için daha önce belirlenen 9 milyon euroluk satın alma opsiyonunda indirime gitmeye sıcak bakmazken, 5 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 50 pay içeren alternatif formülü değerlendirebilir.

UDINESE'NİN ELİNİ GÜÇLENDİREN DETAY

Haberde ayrıca Galatasaray'ın yabancı oyuncu kontenjanında yer açmak istemesinin, görüşmelerde Udinese'nin elini güçlendiren unsurlardan biri olduğu belirtildi.

34 MAÇTA 12 GOLLÜK KATKI

Udinese ile geçtiğimiz sezon 34 resmi maçta mücadele eden 15 milyon euro piyasa değerindeki hücum oyuncusu, 6 gol ve 6 asistle oynadı.

BONSERVİSİNE 15 MİLYON EURO VERİLDİ

26 yaşındaki futbolcu, 2022-2023 sezonunun devre arasında Roma'dan Galatasaray'a 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.

Galatasaray, Zaniolo'yu Aston Villa, Atalanta ve Fiorentina takımlarına kiralık olarak göndermişti.