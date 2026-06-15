Udinese, Nicolo Zaniolo'nun bonservisini aldı

Galatasaray'dan geride kalan sezonda satın alma opsiyonuyla Udinese'ye kiralanan Nicolo Zaniolo, kalıcı olarak İtalyan ekibine imza attı.

Udinese, İtalyan oyuncunun satın alma opsiyonunu kullandığını açıkladı.

İtalyan ekibi, 26 yaşındaki futbolcu ile 2029'a kadar sürecek sözleşme imzaladı.

TRANSFER ŞARTLARI

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Udinese, Zaniolo için Galatasaray'a 5 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 50 pay verecek.

UDINESE PERFORMANSI

Udinese'de geride kalan sezonda 34 maçta süre bulan Zaniolo, 6 gol attı ve 6 asist yaptı.

15 MİLYON EUROYA ALINDI, 3 TAKIMA KİRALANDI

Hücum oyuncusu, 2022-2023 sezonunun devre arasında Roma'dan Galatasaray'a 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.

Galatasaray, Zaniolo'yu Aston Villa, Atalanta ve Fiorentina takımlarına kiralık olarak göndermişti.