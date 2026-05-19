Udinese Sportif Direktörü Gökhan İnler: Zaniolo için sorun yok

Sezon başında Galatasaray'dan Udinese'ye kiralanan Nicolo Zaniolo'nun geleceği henüz netleşmiş değil.

Udinese Sportif Direktörü Gökhan İnler, Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Nicolo Zaniolo ile ilgili konuştu.

"BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR OYUNCU"

İnler, "Zaniolo bizim için çok önemliydi. Gücümüz, bir oyuncu buraya geldiğinde onun elinden gelenin en iyisini yapmasına yardımcı olmak olmalı ve o da takım için elinden gelenin en iyisini yaptı. Onun için hiçbir şey kolay olmadı ama sahada gösterdiği hırsı seviyorum, bu karaktere ihtiyacımız var. Bizim için çok önemliydi." dedi.

İtalyan oyuncunun geleceğine dair mesaj veren Gökhan İnler, "Şimdi geleceğini değerlendireceğiz ama benim açımdan herhangi bir sorun görmüyorum. Bizim için çok önemli bir oyuncu." diye konuştu.

34 MAÇTA 6 GOL 6 ASİSTLE OYNADI

Udinese'de bu sezon 34 maçta süre bulan 26 yaşındaki Nicolo Zaniolo, 6 gol attı ve 6 asist yaptı.

Udinese'nin, Galatasaray'dan kiralanan Nicolo Zaniolo için iki farklı opsiyonu bulunuyor:

-10 milyon euro bonservis

-5 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 50 pay