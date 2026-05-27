Udinese'den açıklama var: Zaniolo, bize 'evet' dedi

Galatasaray'da 2022-2023 sezonunun devre arasında transfer olan Nicolo Zaniolo, sonraki 3 sezonda farklı takımlara kiralık olarak gitti.

İtalyan oyuncu sırasıyla Aston Villa, Atalanta, Fiorentina ve son olarak Udinese forması giydi.

Zaniolo sadece Udinese'de düzenli forma şansı bulabildi. İtalya'da kariyerine devam etmek isteyen deneyimli oyuncu, Türkiye'ye dönmek istemiyor.

"OYUNCU BİZE 'EVET' DEDİ"

Udinese Sportif Direktörü Gianluca Nani, Nicolo Zaniolo'nun bonservisini almak istediklerini söyledi.

Di Marzio'ya konuşan Nani, "Onu kesinlikle bonservisiyle satın almak vetakımda tutmak istiyoruz. Zaniolo, bize 'evet' dedi" ifadelerini kullandı.

2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

2028 yılına kadar Galatasaray'la sözleşmesi bulunan Zaniolo, 2025-2026 sezonunda Udinese'de 38 maçta 6 gol, 7 asistlik katkı verdi.

VEDA SÖZLERİ

Sezonun bitmesiyle Zaniolo, Udinese'ye şu sözlerle veda etmişti:

“Yılın başında bana sezonu nasıl hayal ettiğimi sorsalardı, tam da böyle tarif ederdim! Bana kendimi anında evimde hissettiren, futbol oynama arzumu ve her gün sahaya yüzümde bir gülümsemeyle gitme sevincimi geri getiren bir yer buldum! Üstelik sahanın dışında, bu muhteşem şehir bana ikinci oğlum Leonardo'yu ve hayatımın kadınıyla evliliğimi armağan etti!!! Ne diyebilirim ki, her şey mükemmel ve harikaydı! Şimdi çok daha güçlü bir şekilde geri dönmek için hak edilmiş biraz tatil zamanı, çünkü ulaşılması gereken ve en azından bu yıl için yarım kalmış daha pek çok hedef var!! Teşekkürler Udine ve teşekkürler Udinese; iki üç ay önce de söylediğim gibi kalbime girdiniz ve ne olursa olsun oradan bir daha asla çıkmayacaksınız!”