UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Aston Villa oldu

Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde final heyecanı yaşandı.

Julian Schuster yönetimindeki Alman takımı Freiburg ile Unai Emery’nin çalıştırdığı İngiliz ekibi Aston Villa karşı karşıya geldi.

KUPA ÜÇ GOLLE GELDİ

Fransız hakem François Letexier'in düdük çaldığı ve İstanbul’daki Beşiktaş Park’ta oynanan kritik finalde kazanan 3-0'lık skorla Aston Villa oldu.

UEFA Avrupa Ligi'ni müzesine götüren Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Youri Tielemans, 45+3. dakikada Emialiano Buendia ve 58. dakikada Morgen Rogers attı.

25 YIL SONRA EN GENÇ İSİM

Aston Villa'nın üçüncü golünü atan Morgan Rogers, 2001 UEFA Kupası finalinde Liverpool adına Alaves'e karşı gol atan Steven Gerrard'dan (20 yaş 351 gün) bu yana bir büyük Avrupa finalinde gol atan en genç İngiliz oyuncu oldu.

UNAI EMERY'DEN 5. KUPA

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, bu kupayla birlikte rekorunu geliştirdi.

UEFA Avrupa Ligi'ni en fazla kazanan teknik direktör olan Emery, İstanbul'da 5. kupasını kazandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 6 kez final oynayan İspanyol teknik adam, 5. kez sahadan kupayla ayrıldı.

44 YIL SONRA AVRUPA KUPASI

UEFA Avrupa Ligi'ni ilk kez kazanan Aston Villa, İstanbul'daki bu zaferle birlikte 1982'deki Şampiyon Kulüpler Kupası şampiyonluğunun ardından ilk büyük Avrupa kupasını kazanma başarısı gösterdi.

İSTANBUL'DA YİNE İNGİLİZLER KAZANDI

İstanbul'da oynanan UEFA finallerindeki İngiliz üstünlüğü Aston Villa'nın kupayı kazanmasıyla birlikte sürdü.

İngiliz ekipleri, İstanbul'da oynanan 5 finalden 4'ünü kazanma başarısı gösterdi.

İSTANBUL'DA OYNANAN UEFA FİNALLERİ

2005 UEFA Şampiyonlar Ligi

Milan 3-3 Liverpool (Penaltılarda Liverpool 3-2 kazandı)

2009 UEFA Kupası

Shakhtar Donetsk 2-1 Werder Bremen

2019 UEFA Süper Kupa

Chelsea 1-1 Liverpool (Liverpool, normal süresi 1-1, uzatmaları 2-2 biten maçta Chelsea'yi penaltılarda 5-4 mağlup etti.)

2023 UEFA Şampiyonlar Ligi

Manchester City 1-0 Inter