UEFA Avrupa Ligi’nde finalistler belirlenecek

UEFA Avrupa Ligi’nde yarın, yarı final ikinci maçları oynanacak.

Milli futbolcu Demir Ege Tıknaz’ın formasını giydiği Portekiz ekibi Braga, TSİ 22.00’de Alman ekibi Freiburg'a konuk olacak.

İki ekip arasındaki ilk maçı, Braga 2-1 kazanmıştı.

İNGİLİZ TAKIMLARI KARŞILAŞACAK

Diğer mücadelede ise iki İngiliz ekibi boy gösterecek.

Nottingham Forest, ilk maçta evinde 1-0 mağlup ettiği Aston Villa ile deplasmanda karşılaşacak.

FİNAL İSTANBUL'DA

İstanbul’un ev sahipliği yapacağı UEFA Avrupa Ligi final maçı, 20 Mayıs Çarşamba günü Beşiktaş Park’ta oynanacak.