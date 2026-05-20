UEFA finali öncesi İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul bugün önemli bir maça ev sahipliği yapacak.

UEFA Avrupa Ligi finali, bugün İstanbul'da oynanacak.

Beşiktaş Park'ta, İngiltere ekibi Aston Villa ile Alman temsilcisi Freiburg arasında saat 22.00'de oynanacak final mücadelesi nedeniyle trafikte düzenlemeye gidildi.

TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR DUYURULDU

İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar duyuruldu.

HANGİ GÜZERGAHLAR KULLANILACAK

Bu kapsamda, saat 07.00'den müsabaka bitimine kadar, Şehit Mehmet Caddesi, Bomonti-Dolmabahçe Tüneli çıkışları ile Kadırgalar Caddesi arasında kalan dönüş yolu ve Maçka dönüşleri araç trafiğine kapatılacak.

Dolmabahçe Gazhane Caddesi, Dolmabahçe Caddesi ve Kadırgalar Caddesi, alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.