UEFA Konferans Ligi'nde kupa sahibini buluyor: Muhtemel 11'ler

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli üçüncü organizasyonu olan UEFA Konferans Ligi'nde final heyecanı bugün yaşanacak.

İngiliz temsilcisi Crystal Palace ile İspanyol ekibi Rayo Vallecano, Almanya'da şehir ile aynı ismi taşıyan Leipzig Stadı'nın ev sahipliği yapacağı final müsabakasında karşı karşıya gelecek.

İTALYAN HAKEM YÖNETECEK

TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu!ndan Maurizio Mariani yönetecek.

Mariani'nin yardımcılıklarını Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni yapacak. Maçın dördüncü hakemi İsveç'ten Glenn Nyberg olacak.

VAR koltuğunda ise İtalyan Marco Di Bello oturacak.

İLK KEZ FİNALDELER

Her iki takım da kulüp tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında finale yükselme başarısı gösterdi.

Ayrıca Crystal Palace ile Rayo Vallecano, resmi maçlarda ilk kez karşı karşıya gelecek.

MUHTEMEL 11'LER

Crystal Palace: Henderson, Canvot, Lacroix, Riad, Munoz, Hughes, Kamada, Mitchell, Sarr, Pino, Mateta

Rayo Vallecano: Batalla, Ratiu, Lejeune, Ciss, Chavarria, Valentin, Lopez, De Frutos, Palazon, Camello, Alemao