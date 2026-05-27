UEFA Konferans Ligi'nde şampiyon Crystal Palace

Crystal Palace, UEFA Konferans Ligi finalinde Rayo Vallecano'yu 1-0 mağlup ederek kupayı kazandı.

UEFA Konferans Ligi finalinde Crystal Palace ve Rayo Vallecano, Almanya'nın Leipzig kentinde karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanmayı başaran Crystal Palace, kupanın sahibi oldu.

Crystal Palace'ın golünü 51. dakikada Jean-Philippe Mateta attı.

İLK FİNALDE İLK ŞAMPİYONLUK

İngiltere dışında ikinci defa mücadele eden Crystal Palace, ilk kez boy gösterdiği Konferans Ligi'nde kupaya uzandı.

Crystal Palace, 1998'de ilk Avrupa macerasında o dönemki UEFA Intertoto Kupası'nda üçüncü turda Samsunspor'a 2-0'lık skorlarla kaybederek elenmişti.

CRYSTAL PALACE: 1 - RAYO VALLECANO: 0

Hakemler: Maurizio Mariani, Daniele Bindoni, Alberto Tegoni (İtalya)

Crystal Palace: Henderson, Canvot, Lacroix, Riad, Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell, Sarr, Pino (Dk. 80 Guessand), Mateta (Dk. 76 Larsen)

Rayo Vallecano: Batalla, Ratiu, Lejeune, Ciss, Chavarria, Valentin (Dk. 62 Mendy), Lopez (Dk. 62 Diaz), De Frutos (Dk. 70 Camello), Garcia (Dk. 70 Espino), Isi Palazon (Dk. 77 Akhomach), Alemao

Gol: Dk. 51 Mateta (Crystal Palace)

Sarı kartlar: Dk. 20 Ciss, Dk. 23 Isi Palazon, Dk. 48 Lopez, Dk. 62 Garcia, Dk. 85 Mendy, Dk. 90+2 Espino (Rayo Vallecano), Dk. 42 Wharton, Dk. 74 Pino, Dk. 82 Riad (Crystal Palace)

