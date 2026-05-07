UEFA Şampiyonlar Ligi final takvimi: 2026 Devler Ligi finali ne zaman, nerede oynanacak

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde final heyecanı için geri sayım başladı.

Arsenal, yarı finalde Atletico Madrid’i eleyerek finale yükselen ilk takım oldu.

Diğer yarı final eşleşmesinde Paris Saint-Germain, Bayern Münih karşısında aldığı sonuçla adını finale yazdırdı.

Avrupa futbolunun en büyük kupası için karşı karşıya gelecek Arsenal ve PSG’nin dev mücadelesinin tarihi ve oynanacağı stat merak ediliyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?

Milyonlarca futbolseverin merakla beklediği Şampiyonlar Ligi final mücadelesi, 30 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Avrupa’nın en büyüğünün seçileceği bu kritik randevu, saat 19.00’da başlayacak..

Bu yıl Şampiyonlar Ligi finaline Macaristan ev sahipliği yapacak. UEFA tarafından belirlenen organizasyon kapsamında dev final, Budapeşte’de yer alan Puskas Arena’da oynanacak.