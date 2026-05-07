UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde PSG, Arsenal'in rakibi oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain (PSG), 5-4 kazandığı ilk maçın rövanşında Bayern Münih ile 1-1 berabere kaldı. Bu skorla birlikte Devler Ligi finalinde PSG ve Arsenal karşılaşacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Almanya ekibi Bayern Münih, Allianz Arena'da Fransa temsilcisi PSG'yi ağırladı.
PSG ADINI FİNALE YAZDIRDI
PSG, 3. dakikada Khvicha Kvaratskhelia'nın sol kanattan getirdiği topta Ousmane Dembele'nin attığı golle 1-0 öne geçti.
Ev sahibi ekip, 90+4. dakikada Harry Kane'in golüyle 1-1'lik beraberliği yakaladı ve mücadele bu skorla sona erdi.
Fransa'daki ilk maçı 5-4 kazanan PSG, bu sonucun ardından adını finale yazdırdı.
ARSENAL İLE PSG KOZLARINI PAYLAŞACAK
Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde 121. maçına çıkan PSG'nin tecrübeli stoperi Marquinhos, Roberto Carlos'u (120) geride bırakarak turnuvada en fazla forma giyen Brezilyalı futbolcu ünvanını tek başına ele geçirdi.
Arsenal ile PSG arasındaki Şampiyonlar Ligi finali, 30 Mayıs'ta Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.