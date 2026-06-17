UEFA'dan Beşiktaş ve Trabzonspor'a müjdeli haber!

Türk futboluna nefes aldıracak haber...

UEFA'nın Ağustos 2022'de Beşiktaş, Temmuz 2023'te ise Trabzonspor ile imzaladığı anlaşmalar kapsamında kulüplere Finansal Kontrol Kurulu tarafından bazı finansal yükümlülükler getirildi.

İki kulüp de söz konusu yükümlülüklerinin ardından bazı tasarruf tedbirleri uyguladı.

YÜKÜMLÜLÜKLERİN YERİNE GETİRİLDİĞİ KAP'A BİLDİRİLDİ

Hem Beşiktaş hem de Trabzonspor yapılan anlaşmadaki tüm kriterlerin karşılandığını ve uygulanan kısıtlamaların önümüzdeki sezondan itibaren kaldırıldığını bugün UEFA'dan kulüplere tebliğ edilen yazılı açıklamanın ardından KAP'a bildirdi.

Eğer bu kriterler yerine getirilmeseydi, önümüzdeki sezonda Avrupa'da mücadele edecek olan Beşiktaş ve Trabzonspor'a UEFA tarafından ağır yaptırımlar uygulanabilirdi.

BEŞİKTAN'TAN YAPILAN AÇIKLAMA

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Şirketimiz ile UEFA arasında 31 Ağustos 2022 tarihinde imzalanan Uzlaşma Anlaşması (Settlement Agreement) kapsamında üstlendiği temel yükümlülükleri 2025/2026 sezonu itibariyle yerine getirmiş olması neticesinde; UEFA Kulüp Finansal Kontrol Organı'nın (CFCB) Birinci Dairesi tarafından konuya ilişkin 17 Haziran 2026 (bugün) tarihinde ilgili karar tarafımıza tebliğ edilmiştir.



Söz konusu karara göre:



1. Şirketimiz (Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş), Uzlaşma Anlaşması kapsamındaki tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olup, süreci başarıyla tamamlamıştır.2. Uzlaşma Anlaşması kapsamında bugüne kadar uygulanmakta olan tüm operasyonel, finansal ve sportif kısıtlamalar 2026/27 sezonu itibarıyla tamamen sona ermiştir.



Bu karar, Şirketimizin finansal disiplin ve sürdürülebilirlik alanında yürüttüğü çalışmaların UEFA nezdinde olumlu karşılık bulduğunu göstermekte olup, Beşiktaş'ın kurumsal yapısının güçlenmesi adına önemli bir dönüm noktasıdır.”

AYNI AÇIKLAMA TRABZONSPOR'DAN DA GELDİ

Benzer bir açıklama da Trabzonspor'dan geldi

Bordo mavili ekip haberi KAP'a şu şekilde bildirdi:

“Temmuz/2023 Döneminde UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) ile Kulübümüz arasında akdedilen yapılandırma anlaşması kapsamında, UEFA'ya karşı tüm taahhütlerimizi yerine getirdiğimiz, bu sebeple anlaşmanın tamamlandığı bilgisi, UEFA tarafından bugün yazılı olarak tarafımıza bildirilmiştir.



Böylelikle Kulübümüz; yapılandırma anlaşmasında yer alan tüm operasyonel, mali ve sportif kriterleri yerine getirmiş ve UEFA tarafından 2026/2027 futbol sezonundan itibaren uygulanması muhtemel yaptırımlar, ortadan kalkmıştır.”