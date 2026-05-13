UEFA'dan Fenerbahçe'ye Jose Mourinho ve Kerem Aktürkoğlu cezası

Fenerbahçe'nin sezonu ikinci olarak bitireceğini garantilemesinin ardından gözler, Aziz Yıldırım ile Hakan Safi'nin yarışacağı başkanlık seçimine çevrilmişti.

Sarı-lacivertli ekipte yeni başkanın kim olacağı merak edilirken UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza verileceği iddia gündemde.

CEZANIN NEDENİ KEREM VE MOURINHO...

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Jose Mourinho’nun alacakları ve Kerem Aktürkoğlu’nun UEFA ile yapılan görüşmelerin ardından bütçeye dahil edilen maaşı nedeniyle harcama limitini aştı.

UEFA’dan yaklaşık 10 milyon euro seviyesinde para cezası gelecek.

Yine Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre ceza kesinleşti.

MOURİNHO'NUN TAZMİNATI

Sezona Jose Mourinho ile başlayan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya 1-0 yenilmesinin ardından yolları ayırmış ve göreve Tedesco'yu getirmişti.

Mourinho, sonrasında Benfica ile anlaşmış Fenerbahçe'den ise 15 milyon euro tazminat alacağı belirtilmişti.

AKTÜRKOĞLU İÇİN 22.5 MİLYON EURO BONSERVİS

Sezon başında Kerem Aktürkoğlu transferi için Portekiz kulübüne 22 milyon 500 euro bonservis bedeli ödeyeceğini açıklayan Fenerbahçe, kulüp tarihinin en pahalı transferlerinden birini gerçekleştirmişti.