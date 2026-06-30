UEFA'dan Fenerbahçe'ye para cezası!

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UEFA, kadro maliyeti kuralını ihlal etmesi sebebiyle Fenerbahçe'ye para cezası verildiğini duyurdu.

UEFA Kulüp Mali Kontrol Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertli kulübe 7 milyon euroluk para cezası verildi.

SINIRIN ÜZERİNDE BİLDİRİLDİ

Cezanın sebebi olarak 2025 takvim yılı için kadro maliyet oranını yüzde 70 sınırının üzerinde bildirilmesi gösterildi.

CEZA ALAN DİĞER TAKIMLAR

UEFA, Fenerbahçe'nin yanı sıra birçok kulübe de ceza verdi.

Aston Villa, Chelsea, Newcastle United, Nottingham Forest, Nice, Strasbourg, AEK Atina, Fiorentina gibi kulüplere de kadro maliyet oranını %70'in üzerinde bildirerek kuralı ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası uygulandı.

VERİLEN CEZALAR