Uganda'da 3 yeni Ebola vakası doğrulandı: Toplam sayı 5'e yükseldi

Tüm dünya hantavirüse odaklanmışken, Ebola salgını tekrar gündeme geldi.

Afrika’da zaman zaman görülen, hızla yayılması ve yüksek ölüm oranıyla bilinen Ebola, bu kez Uganda’da korkutucu bir hızla ilerliyor.

TOPLAM VAKA SAYISI 5 OLDU

Tüm dünyada tedirginlik artarken Uganda Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklamada, 3 yeni Ebola vakasının doğrulandığı bildirildi. Açıklamada, bu vakalarla birlikte ülkedeki toplam teyit edilmiş vaka sayısının 5’e ulaştığı kaydedildi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI HASTALIK KAPTI

Yeni vakalardan ikisinin, ülkedeki ilk Ebola hastasıyla temaslı olan ve halihazırda gözetim altında tutulan bir Ugandalı sürücü ile bir sağlık çalışanı olduğu belirtilerek, bu kişilerin tedavilerine başlandığı ifade edildi.

Üçüncü vakanın ise Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) vatandaşı bir kadın olduğu aktarıldı.

ÖZEL HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Açıklamaya göre, KDC’den Uganda’ya hafif semptomlarla giriş yapan hasta, özel bir uçakla seyahat ederek 10 Mayıs’ta başkent Kampala’daki özel hastanede tedavi altına alındı.

14 Mayıs’ta taburcu edilerek KDC’ye dönen hastayı taşıyan pilotun ihbarı üzerine Uganda Sağlık Bakanlığı ekipleri harekete geçti.

TEDBİR UYARISI YAPILDI

Yapılan testler sonucunda numunenin Ebola pozitif olduğu tespit edildi.

Bakanlık, doğrulanan vakalarla bağlantılı tüm temaslıların tespit edilerek yakın takibe alındığını ve halkın tedbirli olması gerektiğini duyurdu.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DEĞERLENDİRME YAPTI

Uganda Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasının ardından Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medya hesabından sürece ilişkin bir değerlendirme yaptı.

Ghebreyesus, ülkedeki vakaların Bundibugyo virüs türü Ebola kaynaklı olduğunu belirterek, Uganda Sağlık Bakanlığı’nın şüpheli ve doğrulanmış vakaları tespit etme, izleme ve tedavi etme çabalarını takdir ettiğini ifade etti.

SALGINLA MÜCADELE SÜRECİNDE SON DURUM

Salgına müdahale sürecinde kritik bir aşamaya gelindiğine dikkat çeken DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, “Yetkililerin virüsün yayılmasını kontrol altına almak için yüksek teyakkuz durumunu sürdürmesi hayati önem taşıyor.

DSÖ, salgını kontrol altına almak, etkilenen insanları desteklemek ve koordineli müdahaleyi güçlendirmek için Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, KDC ve Uganda’daki ortaklarıyla birlikte çalışıyor.” değerlendirmesinde bulundu.