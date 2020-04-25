İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üzerindeki vatandaşlar için alınan sokağa çıkma yasağından etkilenenlerden biri de Uğur Dündar oldu. 76 yaşındaki gazeteci Uğur Dündar, artık bu yasağın esnetilmesini istedi.

HAREKETE, GÜNEŞ IŞIĞINA İHTİYAÇ VAR

Dündar, "70 yaş bazı hekimlerimize göre; orta yaş telakki ediliyordu. 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı getirildikten sonra bu hekimlerimizden hiçbiri, ekranlarda tekrar boy göstermedi. Bu insanlar yaklaşık 40 gündür tecrit altında, bu insanların harekete ihtiyacı var, bu insanların güneş ışığına ihtiyacı var. Bu insanlara başkalarının hizmet etmesi, onların onurlarını da rencide edebilir.

Uğur Dündar'dan 65 yaş yasağı esnetilsin çağrısı VİDEO

KALP VE DAMAR HASTALIKLARI, DİYABET, TANSİYON...

Dolayısıyla başka hastalıkları tetikleyebilecek bu sürecin sonlandırılması, bir formül bulunarak 65 yaş üzerinin de hem güneş ışığından yaralanması hem de hareketlenmesini sağlayacak düzenlemeye acilen gidilmesi lazım. Aksi takdirde kalp ve damar hastalıkları, diyabet hastalıkları, tansiyon, ruhsal sıkıntılar artacak. İnsanlar koronadan kurtulsa bile hareketsizlikten hayatlarını daha erken sonlandıracak." ifadelerini kullandı.