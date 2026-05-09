Uğurcan Çakır: Hak edilmiş bir şampiyonluktu

Galatasaray 33. haftada sahasında ağırladığı Antalyaspor'u 4-2 yenerek bitime 1 hafta kala şampiyonluğa uzandı.

"HAK ETTİĞİMİZ ŞAMPİYONLUĞU ALDIK"

Galatasaray'ın yıldızı Uğurcan Çakır, üst üste 4. şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu.

Hislerini anlatan Uğurcan Çakır, "Öncelikle çok mutluyum. Takım arkadaşlarımı, hocalarımı, herkesi tebrik ediyorum. Hak edilmiş bir şampiyonluktu." dedi.

Uğurcan, "Şampiyonlar Ligi ve ligde çok iyi performans gösterdik ve hak ettiğimiz şampiyonluğu aldık." sözleriyle konuşmasını noktaladı.