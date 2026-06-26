Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Rusya'ya karşı 40 günlük operasyona onay verdi

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın seyrine ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Ukrayna Güvenlik Servisi Geçici Başkanı Yevgeni Khmara ile başkent Kiev'de bir araya geldiğini bildirdi.

Görüşmede Ukrayna Güvenlik Servisi'ne bağlı birimlerin Rusya'ya yönelik orta ve uzun menzilli operasyonlarının değerlendirildiğini aktaran Zelensky, son aylarda farklı türlerde insansız hava araçlarının kullanımıyla cephe hattındaki pozisyonların korunmasında Ukrayna Güvenlik Servisi'nin yüksek performans sergilediğini vurguladı.

Zelensky, bu kapsamda Rusya’ya yönelik muhtemel yeni saldırılara dikkat çekerek, "Saldırgan devleti savaşı sonlandırmaya zorlamak amacıyla 40 günlük etki operasyonunu onayladım" ifadesini kullandı.

RUSYA'NIN PETROL ENDÜSTRİSİ HEDEF ALINIYOR

Ukrayna, son aylarda Rusya içindeki ve Rusya'nın kontrolündeki bölgelerdeki hedeflere orta ve uzun menzilli saldırılar düzenliyor.

Bu saldırılar ağırlıklı olarak Rusya'nın petrol endüstrisini hedef alıyor.

Haziran 2026 itibarıyla Moskova'nın savaş finansmanını doğrudan sekteye uğratmayı hedefleyen bu operasyonlar, Rusya'nın en büyük gelir kaynağı olan enerji sektöründe üretim kapasitesini kısıtlayarak Kremlin üzerindeki baskıyı artırıyor.

Ukrayna'nın kendi imkanlarıyla geliştirdiği uzun menzilli insansız hava araçlarının daha önce 'dokunulmaz' kabul edilen bölgelere ulaşması Rusya'nın hava savunma sistemlerinin sınırlarını zorlarken iç piyasada akaryakıt arzında ciddi aksamalara ve yer yer karne uygulamalarına varan lojistik krizlere yol açıyor.