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Ukrayna domatesleri Türkiye'ye geri gönderdi

Ukrayna, Türkiye'den getirilen 38 ton domatesi, 'sağlığa zararlı madde içerdiği' gerekçesiyle iade etti.

AA | 04.05.2019 - 17:53..
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Ukrayna Devlet Gıda Güvenliği ve Tüketiciyi Koruma Servisi'nden yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Nikolayev ve Dnipro illerinde Türkiye'den gelen toplam 38 ton domateste, yapılan incelemede Güney Afrika güvesine rastlandığı bildirildi.

TÜRKİYE'YE YAZILI UYARI

İnsan sağlığına zararlı madde içerdikleri tespit edilen domateslerin, Türkiye'ye geri gönderildiği belirtildi. 

Açıklamada ayrıca, Ukrayna Devlet Gıda Güvenliği ve Tüketiciyi Koruma Servisi'nin, Ukrayna'nın hijyen standartlarına uymayan ürünlerin ülkeye bir daha gönderilmemesi için Türkiye'ye uyarı yazısı yolladığı kaydedildi.

Ukrayna, geçen ay da 15 ton domatesi, aynı gerekçeyle Türkiye’ye iade etmişti.

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