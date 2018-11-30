Ukrayna ile Rusya arasında kilise krizi

Rusya-Ukrayna gerilimi geçtiğimiz hafta Azak denizinde patlak veren gemi kriziyle yeniden alevlendi.

Ukrayna'nın Odessa limanından Mariupol limanına gitmek üzere 25 Kasım Pazar günü yola çıkan 3 Ukrayna savaş gemisine Rus kara sularını ihlal ettiği gerekçesiyle Azak Denizi'ndeki Kerç Boğazı yakınlarında Rus savaş gemileri müdahale etti.

İKİ ÜLKE DE BİRBİRİNİ SUÇLUYOR

Ukraynalı ve Rus yetkililer yaşanan son gerilimi bir provokasyon olarak değerlendirdi. Daha sonra Ukrayna, NATO'ya savaş gemilerini ülkesine gönderme çağrısı yaptı.

İki ülke arasındaki gerginlik devam ederken, bir de kilise krizi yeniden patlak verdi.

UKRAYNA RUSYA'YA "SİZİ DEĞİL İSTANBUL'DAKİ KİLİSEYİ TANIRIZ" DİYOR

Reuters'in haberine göre İstanbul Fener Patrikhanesi, Ukrayna Kilisesi için kuruluş sözleşmesi hazırladı. İstanbul Fener Patrikhanesi, "Ukrayna Kilisesi Rus Kilisesi'nden bağımsızlığın eşiğinde." açıklaması yaptı. İstanbul Fener Patrikhanesi durumdan memnun.

UKRAYNA RUS DİN ADAMLARINI SUÇLUYOR

Bağımsız bir Ukrayna kilisesi "otosefali" olarak adlandırılan iç işlerinde bağımsızlığı kazanırsa, yüzyıllardır kiliseyi yöneten Rus ruhbanın etkisinden uzaklaşmış olacak. Ukrayna, Rus din adamlarını iç işlerine müdahale etmekle suçluyor.

Rusya ile Ukrayna arasındaki ilişkiler Moskova'nın 2014 yılında Kırım'ı ilhak etmesi ve ülkenin doğusunda en az 10.000 kişinin ölümüne neden olan ayrılıkçı isyana destek vermesinin ardından kopma noktasına geldi.

KARARDA KARADENİZ'DEKİ GERGİNLİĞİN ETKİSİ VAR

Reuters'ın haberine göre, Ukrayna'nın bağımsız bir kilise kurma çabaları, bu hafta 3 Ukrayna gemisine ateş açıp el koyan Rusya'da öfke yaratıyor. Poroshenko, dün televizyonda yaptığı konuşmada, "Ekümenik Patrikliğin Mukaddes Sinod meclisinde, otosefal Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin kurulması konusunda tarihi kararlar alındı" dedi.



Poroshenko, Ukraynalı din adamlarının bağımsız kilisenin başına geçecek kişiyi seçmek üzere toplanacağını, toplantı tarihinin yakında Patrikhane tarafından açıklanacağını belirtti. Patrikhane tarafından dün yapılan açıklamada, "Mukaddes Sinod Ukrayna Kilisesi'nin kuruluş sözleşmesinin taslağını hazırlamıştır" denildi.