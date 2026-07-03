Ukrayna lideri Zelensky: Putin savaşı kaybediyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya'nın savaş nedeniyle ekonomik alanda ve cephede sorunlar yaşadığını belirterek "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin savaşı kaybediyor." dedi.

Ukrayna medyasına göre,

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, başkent Kiev'deki Darnitskiy semtinde Rus saldırısı sonucu yıkılan bir apartmanın önünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Zelensky, Ukrayna'nın hava savunması için daha fazla füzeye ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

"RUSYA SALDIRILARI DAHA DA ARTIRACAK"

Rusya'nın Kiev'e bu gece düzenlediği yoğun hava saldırısına mutlaka karşılık vereceklerini kaydeden Zelensky, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, savaşı kaybediyor" diye konuştu.

Zelensky, Rusya'nın hem cephede hem de ekonomik alanda sorunları olduğunu savunarak, "Net bir şekilde görülüyor ki Rusya, özellikle balistik füzelerle Ukrayna'ya yönelik saldırılarını daha da artıracak" ifadesini kullandı.

Rusya'nın yasa dışı olarak ilhak ettiği Kırım'daki petrol ve askeri tesislerine son dönemlerde başarılı saldırılar düzenlediklerini ifade eden Zelensky, bu durumun Rusya'nın yönetimini rahatsız ettiğini söyledi.