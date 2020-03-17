Ukrayna, paraları karantinaya alıyor

Ukrayna Milli Bankası Müdürü Yakov Smoliy, “Vatandaşın banka kasalarında ödeme yaparken kullandığı paralar, banka görevlileri tarafından alındıktan sonra, 2 hafta boyunca Ukrayna Milli Bankası'na ait özel bölmede karantina altında tutulup, dezenfekte edildikten sonra piyasaya tekrar sürülecek." dedi.

"TEKRAR PİYASAYA SÜRÜLECEK"

Faturaları, cezaları ya da diğer ödemeleri bankada gerçekleştiren kişilerden gelen paranın, böylelikle bankalar aracılığıyla karantina altına alınmış olacağını belirten Smoliy, "Vatandaşa yaptıkları ödemelerden sonra kasalardan verilecek para üstü gibi banka işlemleri, karantina sonrası tekrar piyasaya sürülmesi uygun olan paralarla gerçekleştirilecek. Hem banka çalışanlarımız hem de vatandaşlarımız için bu konuda alacağımız önlemler, diğer tüm dünya ülkelerindeki bankalara nazaran biraz farklılık göstermiş olacak.” ifadeleri kullanıldı.

7 KORONAVİRÜS VAKASI VAR

Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamalara göre; Kiev'de 2, Jitomir'de 1 ve Çernovtsi'de 4 olmak üzere ülkede görülen toplam koronavirüs vakası 7'ye yükselmiş durumda.