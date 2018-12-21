Ukrayna parlamentosunda yumruklu kavga

Rusya'yla Ukrayna arasındaki Kerç Boğazı krizi bir türlü dinmek bilmiyor. Dün yıl sonu basın toplantısı düzenleyen Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna ile ilgili yaptığı açıklamalar Ukrayna Parlamentosunu karıştırdı.

PUTİN TARTIŞMANIN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ

Putin dün yıllık basın toplantısında Ukraynalı politikacı Viktor Medvedchuk’la tutuklu askerlerin serbest bırakılmasını görüştüklerini açıklamıştı. Bu konu da Ukrayna Parlamentosunda tartışmaya neden oldu.

Ukrayna Parlamentosunda yumruklar konuştu İZLE



'PUTİN'İN AJANI' LAFI SİNİRLENDİRDİ

Muhalefet Blok Partili meclis üyesi Nestor Shufrych, Medvedchuk hakkında ağır bir ithamda bulundu. Bu ithama göre Medvedchuk 'Putin'in ajanı'ydı. Bunu duyan Ukraynalı milletvekilleri birbirine önce küfürler savurdu ardından da tartışmaya başladı. Medvedchuk'un bulunduğu poster de yırtıldı.

İTHAMA YUMRUKLA MÜDAHALE

Posterin de yırtılmasıyla tartışma büyüdü ve yumruklu kavgaya dönüştü. O anlar ise kameralara anbean yansıdı.