taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2355
Euro
5.9339
Altın
1223.7
Borsa
93347.36
Gram Altın
206.1

Ukrayna Rusları sınırdan geri çeviriyor

Belarus’tan Ukrayna’ya uçakla yolculuk yapan 40’tan fazla Rus, Ukrayna’nın sınır kapısından geri çevrildi.

İHA | 27.11.2018 - 15:26..
  1. Haberler
  2. Dünya

E

Ruslar, Ukrayna’nın sınır kapısından içeri alınmıyor. Belarus’tan Ukrayna’ya girmeye çalışan Ruslar Ukraynalı memurlar tarafında geri gönderiliyor.

Belarus, Devlet Sınır Komitesi'nin resmi temsilcisi Anton Bıçkovsky, pazartesi sabahından bu yana 40’tan fazla kişinin, Ukrayna sınır muhafaza memurları tarafından Ukrayna’ya girişlerinin reddedildiğini duyurdu.

BELARUS'A GERİ GÖNDERİLDİLER

Ukrayna’ya alınmayanların Belarus’a geri gönderildiğini ekleyen Bıçkovsky, "Şu ana kadar Rusya’nın 40’tan fazla vatandaşı Kiev-Minsk uçuşları ile Belarus’a geri döndü." ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca, Ukrayna’ya giriş yapılmasına izin verilmeyenlerin 16-60 yaş arası olduğu aktarıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan açıkladı: AK Parti'de 20 ilin adayı belli oldu

Erdoğan açıkladı: AK Parti'de 20 ilin adayı belli oldu

147
Erdoğan: Türkiye ve Katar kara gün dostudur

Erdoğan: Türkiye ve Katar kara gün dostudur

126
Şeyma Subaşı'nın şansı nasıl döndü

Şeyma Subaşı'nın şansı nasıl döndü

63
Prens Selman, Başkan Erdoğan ile görüşmek istedi

Prens Selman, Başkan Erdoğan ile görüşmek istedi

57
AK Parti grup toplantısı

AK Parti grup toplantısı

39
Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile görüştü

Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile görüştü

60
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Tunus’ta protesto edildi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Tunus’ta protesto edildi

45
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir