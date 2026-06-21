Ukrayna: Rusya, 1800 güdümlü bomba ve 87 füzeyle saldırı düzenledi

Rusya-Ukrayna Savaşı’nda dört yıl geride kaldı.

Binlerce kişinin hayatını kaybettiği savaşta çatışmalar sürüyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, sosyal medya hesabından Rusya'nın Ukrayna'ya son bir haftada düzenlediği hava saldırılarını değerlendirdi.

SİVİL YERLEŞİM YERLERİ YOĞUN SALDIRI ALTINDA

Vladimir Zelensky bu süreçte ülkesine yaklaşık 2 bin 200 SİHA, 1800 güdümlü bomba ve farklı tipten 87 füzenin fırlatıldığını belirten Zelensky, özellikle cepheye yakın sivil yerleşim yerlerinin yoğun saldırı altında olduğunu kaydetti.

6 ÇOCUK YARALANDI

Zelensky, Rus ordusunun dün ve bugün Zaporijya ile Poltava bölgelerine düzenlediği saldırılar nedeniyle 7 kişinin öldüğünü, 6'sı çocuk 38 kişinin ise yaralandığını vurguladı.

96 SİHA İMHA EDİLDİ

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre ise Rusya bu gece ülkeye 4 füze ve 105 SİHA'yla saldırdı.

Ukrayna hava savunma kuvvetlerince 96 SİHA imha edildi.