Ukrayna: Rusya, 56 füze ve 675 SİHA ile saldırı düzenledi

Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken dört yılı aşan süreçte binlerce insan öldü, binlercesi yaralandı.

Ukrayna, Rusya tarafından dün yeni bir saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Rusya’nın dün gece Ukrayna’ya füze ve silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile yoğun bir hava saldırısı düzenlediği kamuoyuyla paylaşıldı.

56 FÜZE FIRLATILDI

Açıklamada, hipersonik, balistik ve seyir füzeleri gibi farklı tipteki 56 füzenin gece Ukrayna’nın farklı bölgelerine fırlatıldığı belirtildi.

Ayrıca İtalmas, Gerbera ve Şahed gibi 675 SİHA’nın da saldırılarda kullanıldığı ifade edildi.

41 FÜZE VE 652 SİHA ENGELLENDİ

Açıklamanın sonunda, hava savunma kuvvetleri tarafından 41 füze ve 652 SİHA’nın imha edildiği kaydedilen açıklamada, diğer füze ve SİHA’ların Ukrayna’daki 24 farklı noktaya isabet ettiği aktarıldı.