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Ukrayna tıp fakültesi öğrencilerini göreve çağırdı

Ukrayna Sağlık Bakanlığı, koronavirüsle mücadele için tıp fakültesi 5. ve 6. sınıf öğrencilerini göreve çağırdığını bilirdi.

İHA | 22.03.2020 - 18:10..
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Koronavirüse karşı ülkeler tedbirlerini artırmayı sürdürüyor.

Ukrayna Sağlık Bakan Yardımcısı Viktor Lyaşko, tıp fakültelerini koronavirüsle mücadele için iş birliğine çağırdı.

"ÖĞRENCİLERİ UKRAYNA'YI KURTARMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

Lyaşko yaptığı açıklamada, “Ukrayna Sağlık Bakanlığı tıp eğitimi veren yüksek eğitim kurumlarına işbirliği çağrısında bulundu. Özellikle, şu anda stajyer olan 5. ve 6. sınıf öğrencilerini çalışmalara dahil edeceğiz. Öğrencileri üniversitelerinde sorumlu kişilerle temasa geçmeye, dışarı çıkmaya, doktorlara yardım etmeye ve Ukrayna’yı kurtarmaya çağırıyoruz” dedi.

UKRAYNA'DA KORONA NEDENİYLE 3 KİŞİ ÖLDÜ

Şu ana kadar 47 koronavirüs vakası tespit edilen Ukrayna’da 3 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ukrayna tıp fakültesi öğrencilerini göreve çağırdı

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