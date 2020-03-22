Ukrayna tıp fakültesi öğrencilerini göreve çağırdı

Koronavirüse karşı ülkeler tedbirlerini artırmayı sürdürüyor.
Ukrayna Sağlık Bakan Yardımcısı Viktor Lyaşko, tıp fakültelerini koronavirüsle mücadele için iş birliğine çağırdı.
"ÖĞRENCİLERİ UKRAYNA'YI KURTARMAYA ÇAĞIRIYORUZ"
Lyaşko yaptığı açıklamada, “Ukrayna Sağlık Bakanlığı tıp eğitimi veren yüksek eğitim kurumlarına işbirliği çağrısında bulundu. Özellikle, şu anda stajyer olan 5. ve 6. sınıf öğrencilerini çalışmalara dahil edeceğiz. Öğrencileri üniversitelerinde sorumlu kişilerle temasa geçmeye, dışarı çıkmaya, doktorlara yardım etmeye ve Ukrayna’yı kurtarmaya çağırıyoruz” dedi.
UKRAYNA'DA KORONA NEDENİYLE 3 KİŞİ ÖLDÜ
Şu ana kadar 47 koronavirüs vakası tespit edilen Ukrayna’da 3 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.