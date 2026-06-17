Ukrayna'da 68 yaşındaki kadını darbeden Türk vatandaşının restoranı kapatılarak deport edildi

Rusya ile süren savaşın gölgesinde yaşayan Odessa'da 13 Haziran'da yaşanan bir olay tabiri caizse infiale neden oldu.

Rusya'nın saldırılarından büyük ölçüde etkilenen liman kentinde restoran işletmeciliği yaptığı öğrenilen 58 yaşındaki bir Yıldız Uğur'un restoranında tadilat yaptığı öğrenildi.

Tadilat nedeniyle oluşan toz ve kirin çevre sakinlerini rahatsız ettiği, durumun işletme sahibi Yıldız Uğur'a iletilmesiyle birlikte gerginliğin yaşandığı Ukrayna basınına yansıyan bilgiler arasında.

YAŞLI KADINI TEKME TOKAT DARBETTİ

İddialara göre işletmenin bulunduğu binada oturan 68 yaşındaki Ukrayna vatandaşı yaşlı kadının son olarak işçilerin ekipmanlarının bulunduğu prizi fişten çekmesiyle Uğur Yıldız ile yaşlı kadın tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede fiziksel müdahaleye döndü ve Uğur Yıldız yaşlı kadını yumruklamaya başladı. Talihsiz kadının kendini yumruklardan korumak için eğildiği esnada, Yıldız bu kez kadının saçlarından tutarak kafasını duvara vurmaya çalıştığı görüldü.

Yaşanan bu olay kentte büyük tepki topladı, tepkilerin giderek çoğalması ve videonun kamuoyuna yansıması sonrası Türk vatandaşı Uğur Yıldız'ın süresiz oturumunun iptal edildiği duyuruldu.

Türk vatandaşı Uğur Yıldız'ın işlemlerinin ardından ülkeden deport edildiği, Yıldız'ın Moldova'ya geçtiği öne sürüldü.

KENTTEKİ SİYASİLERDEN DE TEPKİLER GELDİ

Odessa Bölge Meclisi'nden bir milletvekili, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda beraberindeki grupla birlikte Uğur'a ait olduğu belirtilen "Turquoise" adlı restoranın tabelasını söktüklerini ve işletmenin artık faaliyet göstermediğini çevredeki vatandaşlara duyurdukları görüldü.

Odessa Belediye Meclisi Tüketici Pazarı Geliştirme ve Tüketici Haklarını Koruma Dairesi'nin eski başkanı Rafael Muradyan ise, söz konusu restoranın daha önce de iki kez kapatılmaya çalışıldığını ancak işletmenin kısa süre içinde yeniden faaliyete geçtiğini öne sürdü.

ÖZÜR VİDEOSU PAYLAŞTI

Uğur Yıldız'ın daha sonra sosyal medyada bir özür videosu paylaştığı, videoda böyle bir karaktere sahip olmadığı o an yaşananların aniden geliştiğini söylediği, he yaşlı kadından hem de Odessa'daki kadınlardan özür ve af dilediği görüldü.