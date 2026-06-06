Ukrayna'da askerlikten kaçan kişi, başına silah dayanarak gözaltına alındı

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Ukrayna-Rusya arasında devam eden kanlı savaş, alışılmışın çok dışında görüntülere sahne oluyor...

Ukrayna ordusu, sayıca ve mühimmatça kendisinden çok daha üstün bir düşmana karşı yıllardır süren yıpratıcı savaşın etkisiyle personel tedariki konusunda ciddi zorluklar yaşıyor.

ZORLA CEPHEYE GÖNDERİLİYORLAR

Cephede asker sıkıntısı yaşayan Ukrayna ordusu, ülkedeki daha fazla erkeği ileri hatlara sürmeyi amaçlıyor.

Bu kapsamda askere alma ekipleri, sokaklarda gördükleri Ukraynalı erkekleri zaman zaman zorla alıkoyarak ordu saflarına katıyor.

Ancak bu durumun, Ukraynalıların askerden kaçma yollarına başvurarak saklanmalarına neden olduğuna dikkat çekiliyor.

DİRENDİ AMA BAŞARILI OLAMADI

Bölgeden gelen görüntüler, özellikle Ukrayna tarafında durumun iyiye gitmediğini anlatıyor.

Ukrayna'da bir vatandaşın zorla askere götürüldüğü anlar, saniye saniye kaydedildi.

BAŞINA SİLAH DAYANDI

Ukrayna polisi, zorunlu seferberlik kapsamında görevlilerden kaçan ve askere gitmek istemeyen bir Ukraynalının başına silah dayadı.

Uzun süre polislere karşı direnen adam, daha fazla karşı koyamadı ve askerler tarafından götürüldü.

UKRAYNA'DA ZORUNLU GÖREV

Ukrayna'da 2023 yılında çıkarılan yeni yasa, 25 ila 60 yaş arasındaki her erkeğin askere çağrılabilmeleri için bilgilerini elektronik veri tabanına kaydetmelerini gerektiriyor.

ORDU ARAYIŞTA, ERKEKLER SAKLANIYOR

Askerlik hizmeti kapsamında görev yapanlar, kayıttan kaçanların peşine düştü.

Bu yüzden askerlik görevini yerine getirmek istemeyen daha fazla erkek, saklanmanın yollarını arıyor.