Ukrayna'da bir genç babasını cepheye götürmek isteyen askerleri dövdü

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Ukrayna-Rusya arasında devam eden kanlı savaş, alışılmışın çok dışında görüntülere sahne oluyor...

Cephede asker sıkıntısı yaşayan Ukrayna ordusu, ülkedeki daha fazla erkeği ileri hatlara sürmek için seferberlik başlattı.

ZORLA CEPHEYE GÖNDERİYORLAR

Bu kapsamda askere alma ekipleri, sokaklarda gördükleri Ukraynalı erkekleri zaman zaman zorla alıkoyarak ordu saflarına katıyor.

Bölgeden gelen görüntüler, özellikle Ukrayna tarafında durumun iyiye gitmediğini anlatıyor.

Ukrayna'da bir vatandaşın zorla askere alınmak istendiği anlar saniye saniye kaydedildi.

ZORLA ASKERE ALMAK İSTEDİ

Baba ile oğlu dışarıda gezerken askerlerle karşılaştı.

Askerler, babayı seferberlik kapsamında zorla askere almak istedi.

BABASINI ASKERE ALMAK İSTEYENLERİ DÖVDÜ

Oğlu ise askerlere direnerek yumruklu kavgaya girişti.

Ukraynalı genç, babasını zorla askere almak isteyenleri döverek babasını kurtardı.