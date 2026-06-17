Ukrayna'da bombardıman uçağı düştü: 2 ölü

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Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı, yerel saatle 19.00'da ülkenin Hmelnitski bölgesinde orduya ait Su-24M (Sukhoi) tipi bombardıman uçağının düştüğünü açıkladı.

PİLOTLAR HAYATINI KAYBETTİ

Savaş uçağının görev sırasında düştüğü bilgisi paylaşılan açıklamada, "Arama kurtarma ekipleri ve kolluk kuvvetleri uçak kazası yerinde çalışmalarını sürdürüyor. İlk belirlemelere göre siviller arasında can kaybı yok. Kazanın nedenleri ve koşulları araştırılıyor" ifadeleri kullanıldı.

Uçağın 2 pilotunun ise hayatını kaybettiği bildirildi.