taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1064
Euro
6.5919
Altın
1620.52
Borsa
115642.04
Gram Altın
318.173
Bitcoin
59302.49

Ukrayna'da halk Çin'den tahliye edilenleri protesto etti

Ukrayna'da, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin'den tahliye edilenlerin, ülkeye getirilişini halk protesto ederek, otobüslere ve hastaneye saldırdı.

Haber Merkezi | 21.02.2020 - 04:44..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
Ukrayna'da halk Çin'den tahliye edilenleri protesto etti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkeler Çin'deki vatandaşlarını tahliye ederek karantina alıyor.

Ukrayna basınında çıkan haberlere göre de 45'i Ukraynalı, 27'si yabancı uyruklu toplam 72 kişi Vuhan'dan uçakla Ukrayna'nın Harkov kentine getirildi.

Söz konusu 72 kişinin havaalanından 7 otobüsle Poltava bölgesi Novie Sanjarı kentindeki bir sağlık merkezine nakledilişi sırasında bir grup Ukraynalı, otobüslerin şehre girişini engellemeye çalıştı.

HASTANEYİ YAKMAYA ÇALIŞTILAR

Koronavirüs salgınına yakalanacaklarından endişelendiklerini belirten protestocular, otobüsleri taşladı, hastaneyi yakmaya çalıştı. Protestocular ile polis arasında arbede yaşandı.

UKRAYNALI BAKANLAR DURUMA EL ATTI

​Olay yerine giden Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşanan arbedede 10 polisin yaralandığını belirterek, sağlık merkezinin etrafında sıkı güvenlik önlemlerinin alındığını söyledi.

Ukrayna Sağlık Bakanı Zoriana Skaletska da Facebook hesabından yaptığı açıklamalarda, tahliye edilenlerin tedbir amacıyla iki hafta karantinada kalacağını, tahliye edilenlerle birlikte olacağını bildirdi.

"BU İNSANLAR YURTTAŞLARIMIZ"

Tahliye sürecini Dünya Sağlık Örgütü standartlarına uygun şekilde yürüttüklerini vurgulayan Skaletska, "Bu insanlar yurttaşlarımız, bize yabancı değiller. Aynı ülkede yaşıyoruz ve onların sağlık ve güvenliğine dikkat etmeliyiz." ifadesini kullandı.

Ukrayna'da halk Çin'den tahliye edilenleri protesto etti

Ukrayna'da halk Çin'den tahliye edilenleri protesto etti

Ukrayna'da halk Çin'den tahliye edilenleri protesto etti

Ukrayna'da halk Çin'den tahliye edilenleri protesto etti

Ukrayna'da halk Çin'den tahliye edilenleri protesto etti

Ukrayna'da halk Çin'den tahliye edilenleri protesto etti

Ukrayna'da halk Çin'den tahliye edilenleri protesto etti

Ukrayna'da halk Çin'den tahliye edilenleri protesto etti

Ukrayna'da halk Çin'den tahliye edilenleri protesto etti

İlginizi Çekebilir
Bloomberg, seçim kampanyası için servet harcadı
ABD'de başkanlık aday adayı Michael Bloomberg, seçim kampanyası için şu ana kadar kendi servetinden 463 milyon dolar harcadı.
Yunan askerleri, Mısırlı göçmeni demir çubukla dövdü
Ediene'den Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmek isterken Meriç Nehri üzerinde Yunan askerlerine yakalanan Mısırlı Mahmut Muhammed, demir çubukla dövüldüğünü söyledi.
İngiltere'de cami görevlisine bıçaklı saldırı
İngiltere'nin başkenti Londra'da camiye giren bir saldırgan, namaz kılan bir din görevlisini bıçakladı.
Libya'da ateşkes görüşmeleri tekrar başladı
BM, Libya'da kalıcı ateşkes sağlamayı amaçlayan Cenevre'deki 5+5 formatındaki ortak askeri komite toplantılarının yeniden başladığını duyurdu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Irak, İran vatandaşlarına tüm sınır kapılarını kapattı
Irak, İran vatandaşlarına tüm sınır kapılarını kapattı
12
Zonguldak'ta kıraathanelere oyun makinası baskını
Zonguldak'ta kıraathanelere oyun makinası baskını
5
Bloomberg, seçim kampanyası için servet harcadı
Bloomberg, seçim kampanyası için servet harcadı
1
Aksaray'da trafik kazası: 3 yaralı
Aksaray'da trafik kazası: 3 yaralı
0
Kütahya'da kaçak akaryakıt operasyonu
Kütahya'da kaçak akaryakıt operasyonu
0
Kahramanmaraş'ta pos tefecilerine operasyon
Kahramanmaraş'ta pos tefecilerine operasyon
0
Aydın'da kamyonet ile otomobil çarpıştı
Aydın'da kamyonet ile otomobil çarpıştı
0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir