Vietnam’dan ülkelerine tahliye edilen Ukrayna vatandaşları, 2 haftalık zorunlu karantina uygulamasına tabi tutulmamak için Kiev Borispol Havaalanı'nda sağlık görevlilerini itti ve kapıları zorla açarak dışarı çıktı.

Bunun üzerine olay yerine gelen polislerin de duruma müdahale etmekte zorlandığı ve bazı vatandaşların karantinadan kaçmayı başardığı görüldü.

Ukrayna'da karantinadan kaçanlar görüntülendi ViDEO

ZORUNLU KARANTİNA ÖNCEKİ GÜN BAŞLADI

Sınırların kapatılmasından bu yana resmi verilere göre 144 bin vatandaşın ülkelerine döndüğü Ukrayna’da, yurt dışından gelenler için zorunlu karantina uygulaması önceki gün başlatıldı.

Daha öncesinde ise vatandaşlardan kendilerini evlerinde izole etmeleri isteniyordu.

13 KİŞİ KORONADAN ÖLDÜ

Ukrayna’da şu ana kadar 548 koronavirüs vakasının tespit edildiği, virüs nedeniyle 13 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.