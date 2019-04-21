Ukrayna’da seçimin galibi komedyen Zelenskiy

Ukrayna Devlet Başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda saat 20.00’de sandıklar kapatıldı. Sandık çıkış anketlerinde en güçlü aday Vladimir Zelenskiy yüzde 73 ile birinci oldu.

"TEBRİKLER ZELENSKİY"

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, resmi sonuçlar açıklanmadan, sandık sonrası anket sonuçlarının açıklanmasının ardından yenilgisini kabullendiğini duyurdu. Basın toplantısında konuşan mevcut Devlet Başkanı Poroşenko yaptığı açıklamada, "Anket sonuçlarına göre Zelenskiy’i arayıp tebrik etmenin zamanı geldi. ’Hiçbir zaman vazgeçme’ sözlerini duyuyorum. Ukrayna kanunlarına göre ve birçok demokratik Avrupa ülkesinde de olduğu gibi kendisini arayıp tebrik etmem gerekiyor. Zelenskiy’nin takımı yarın 22 Nisan gününden itibaren Ukrayna’yı koruma görevini devralacaklar. Önümüzdeki ay devlet başkanlığı görevinden ayrılacağım. Ukrayna halkı böyle karar verdi ve bu kararı kabulleniyorum ama siyasette kalmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

EŞİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Sosyal medya hesaplarından eşi Marina Poroşenko’ya da seslenen Petro Poroşenko, "Marina, sana, çocuklarıma ve babama teşekkür ediyorum yanımda olduğunuz için. Önümüzde beni psikolojik olarak zor günler bekliyor ama ben size güveniyorum" mesajını paylaştı.

