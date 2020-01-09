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Ukrayna'da sigara kaçakçılarına operasyon

Dünyaca ünlü uyuşturucu kaçakçısı Pablo Escobar gibi uçakla kaçakçılık yapan şahıslar gözaltına alındı.

İHA | 09.01.2020 - 16:54..
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Ukrayna'nın İvana Frankovsk Bölgesi'ndeki Kolomyia şehrinde Ukrayna Sınır Güvenliği Servisi ekipleri tarafından sigara kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Romanya üzerinden Avrupa Birliği ülkelerine AN 2 tipi uçakla uzun süredir sigara kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahıslar kıskıvrak yakalandı.

Ukrayna'da sigara kaçakçılarına operasyon

Ekipler tarafından uçuşların nasıl gerçekleştirildiği ve teslimatın hangi noktalara yapıldığının netleştirilmesine yönelik soruşturma başlatılırken, şahıslar hakkında da yasal işlem yapıldığı bildirildi.

Ukrayna'da sigara kaçakçılarına operasyon

ESCOBAR'A BENZETİLDİ

Söz konusu olay, dünyaca ünlü uyuşturucu kaçakçısı Pablo Escobar'ın uçakla gerçekleştirdiği uyuşturucu ticaretine benzetildi.

Öte yandan 2017 ve 2018 yılında yine aynı AN 2 tipi uçak ile sigara kaçakçılığı denenmiş ancak şahıslar güvenlik güçlerince yakalanmıştı.

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