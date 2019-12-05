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Ukrayna’da taksinin muavini kedi

Taksi sürücüsü Alexander Zigula, sokakta bulduğu kediyi sahiplendiremeyince, onu iş arkadaşı olarak yanına aldı.

DHA | 05.12.2019 - 13:28..
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Ukrayna’nın Harkov kentinde Alexander Zigula adlı taksi sürücüsü, kız arkadaşı ile birlikte otomobilinin lastiklerini değiştirmek için gittiği tamirhanede bir kedi buldu.

Çay adını verdikleri bu kedi, kız arkadaşının omzuna tırmanınca, Zigula, kediyi sahiplendirmek istedi.

KİMSEYİ BULAMAYINCA KENDİ SAHİPLENDİ

Arkadaşlarına haber veren ve sahiplenmek isteyen birilerini arayan Zigula, kimseyi bulamayınca, Çay’ı kendi sahiplendi.

Ukrayna’nın en popüler taksisi: Kedili taksi -1

HER GÜN KEDİYLE BİRLİKTE İŞE GİDİYOR

Her sabah evden çıkarken Zigula’nın omzuna atlayan Çay, onunla birlikte işe gidiyor. Zigula, Çay’ın taksiye binen müşteriler tarafından da çok sevildiğini, özellikle çocuklu ailelerin, kediyi büyük hoşnutlukla karşıladıklarını ve 2 yıldır ara vermeden beraber işe gittiklerini söyledi.

Ukrayna’nın en popüler taksisi: Kedili taksi -2

Ukrayna’nın en popüler taksisi: Kedili taksi -3

Ukrayna’nın en popüler taksisi: Kedili taksi -4

Ukrayna’nın en popüler taksisi: Kedili taksi -5

Ukrayna’nın en popüler taksisi: Kedili taksi -6

Ukrayna’nın en popüler taksisi: Kedili taksi -7

Ukrayna’nın en popüler taksisi: Kedili taksi -8

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