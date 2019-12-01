Stepan Bandera caddesinde dün Ukraynalı bir kadına yumruklu bir saldırı düzenlendi.

YUMRUK ANI KAMERADA

Bir otomobilin araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde, yaya geçidinden geçen bir adamın, karşıdan gelen ve kucağında köpeğini tutan bir kadına sertçe yumruk attığı görüldü.

Ukrayna'da yaya geçidinde kadına yumruklu saldırı ViDEO

SIRT ÜSTÜ YERE DÜŞTÜ

Yumruğun da etkisiyle kendinden geçen kadın, sırt üstü yere düştü. Tam bu esnada ise yaya geçidine gelen başka bir adam kadının kalkmasına yardımcı oldu.

GENÇ KADININ ÇENESİ İNCİNDİ

Hastaneye kaldırılan kadının çenesinde incinme olduğu tespit edildi.

SALDIRGAN YAKALANDI

Bu arada polise ihbar edilen saldırgan polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.