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Ukrayna'dan Rusya'ya kısıtlama geldi

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ülkesindeki Rus vatandaşlara kısıtlama getireceklerini söyledi.

AA | 30.11.2018 - 09:30..
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Rusya ile ilişkileri durma noktasına gelen ve savaşın eşiğine gelen Ukrayna Hükümetinden yeni bir hamle daha geldi.

UKRAYNA HALKINA KISITLAMA GETİRİLMEYECEK

Vatandaşlarına sakin olmaları yönünde çağrıda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, "Marketlere tuz ve kibrit almak için koşmayın. Ukrayna vatandaşlarının bankalardaki parasına, döviz işlemlerine veya yurt dışı seyahatlerine herhangi bir kısıtlama getirilmeyecek." dedi.

Ukrayna'dan Rusya'ya kısıtlama geldi

"KISITLAMALAR GETİRECEĞİZ"

Ülkesindeki Rus vatandaşlara uyarılarda bulunan Poroşenko, "Rus vatandaşlarına kısıtlamalar getireceğiz ve bunun tamamen adil olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı. Ukrayna, Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında Rus savaş gemilerinin Ukrayna savaş gemilerine silahlı müdahalede bulunması nedeniyle sıkıyönetim ilan etmişti.

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