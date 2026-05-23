Ulaşımda flaş karar: Metro hattı 30 Mayıs’a kadar ücretsiz hizmet verecek
İstanbul'un ulaşım ağına eklenen yeni metro hattı için duyuru yapıldı. Alınan karar doğrultusunda, ilgili hattın turnikelerinden geçiş yapacak yolculardan ayın son gününe kadar hiçbir ulaşım ücreti tahsil edilmeyecek.
İstanbul’da, M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı’nın Sultanbeyli uzatması tamamlanarak, Çekmeköy – Sancaktepe – Sultanbeyli Metro Hattı hizmete açıldı.
Metro hattının Sultanbeyli'ye kadar ulaşmasıyla birlikte, Sultanbeyli ilçesinden Üsküdar’a yolculuk süresi yaklaşık 50 dakikaya kadar indi.
M5 hattının mevcut Samandıra Merkez istasyonunun ardından devam eden yeni etapla birlikte, ağa 3 istasyon daha dahil edildi. Bu hatlar:
-Veysel Karani
-Hasanpaşa
-Sultanbeyli
30 MAYIS’A KADAR ÜCRETSİZ
Yeni açılan metro uzatmasından vatandaşlar 22 - 30 Mayıs tarihleri arasında tamamen ücretsiz olarak faydalanabilecek.
Ay sonuna kadar sürecek olan bu uygulama kapsamında, yolcular belirlenen tarihler arasında ücret ödemeden geçiş yapabilecekler.
