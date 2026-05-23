Ulaşımda flaş karar: Metro hattı 30 Mayıs’a kadar ücretsiz hizmet verecek

İstanbul’da, M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı’nın Sultanbeyli uzatması tamamlanarak, Çekmeköy – Sancaktepe – Sultanbeyli Metro Hattı hizmete açıldı.

Metro hattının Sultanbeyli'ye kadar ulaşmasıyla birlikte, Sultanbeyli ilçesinden Üsküdar’a yolculuk süresi yaklaşık 50 dakikaya kadar indi.

M5 hattının mevcut Samandıra Merkez istasyonunun ardından devam eden yeni etapla birlikte, ağa 3 istasyon daha dahil edildi. Bu hatlar:

-Veysel Karani

-Hasanpaşa

-Sultanbeyli

30 MAYIS’A KADAR ÜCRETSİZ

Yeni açılan metro uzatmasından vatandaşlar 22 - 30 Mayıs tarihleri arasında tamamen ücretsiz olarak faydalanabilecek.

Ay sonuna kadar sürecek olan bu uygulama kapsamında, yolcular belirlenen tarihler arasında ücret ödemeden geçiş yapabilecekler.