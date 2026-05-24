Ülke genelinde güneş kremi yasağı: El konulacak

Pasifik Okyanusu’nda yer alan ada ülkesi Palau, mercan resiflerini korumak amacıyla dünyanın en sert çevre önlemlerinden birini uygulamaya koydu.

Ülke yönetimi, deniz yaşamına zarar verdiği belirtilen bazı kimyasalları içeren güneş kremlerinin satışını yasakladı.

Yetkililer, özellikle oksibenzon ve oktinoksat gibi maddelerin mercan beyazlamasına yol açtığını, DNA hasarına neden olabildiğini ve deniz ekosistemine ciddi zarar verdiğini belirtti.

Bu kapsamda söz konusu içeriklere sahip güneş koruyucu ürünlerin ülkeye sokulması ve satılması engellendi.

PARA CEZASI GETİRİLDİ

Yeni düzenlemeye göre kuralları ihlal eden işletmelere 1.000 dolara kadar para cezası uygulanabilecek.

Ayrıca yasaklı ürünlerin turistlerin bagajlarında tespit edilmesi halinde ürünlere sınır kapılarında el konulabilecek.

Yaklaşık 21 bin nüfusa sahip ada ülkesi, son yıllarda artan turizmin hassas deniz yaşamı üzerindeki baskısını azaltmayı hedefliyor.

Palau, yalnızca güneş kremi yasağıyla değil, deniz koruma politikalarıyla da dikkat çekiyor. Ülke yönetimi, denizlerinin yaklaşık yüzde 80’ini ticari balıkçılık ve madencilik faaliyetlerine kapatmış durumda.

