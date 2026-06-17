Ülke genelinde kavurucu sıcaklar etkili olacak: Bazı bölgelerde yağış devam ediyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, ülke genelinde yaz sıcakları etkisini sürdürüyor.

Özellikle iç ve güneydoğu bölgelerde yüksek sıcaklık değerleri beklenirken, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak ve fırtına riski de yer yer devam edecek.

BAZI BÖLGELERDE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAKLAR ETKİLİ

Bugün yurt genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim.

Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

En yüksek sıcaklıklar Güneydoğu'da 38-39 dereceyi bulurken, bazı iç kesimlerde 36-37 derece civarında seyredecek.

İstanbul ve çevresinde 30-33 derece, Ankara'da 34-36 derece aralığında sıcaklık öngörülüyor.

40 DERECEYE DAYANAN SICAKLIKLAR HAKİM

Perşembe günü yağışlı havanın biraz daha kuzeye kayması bekleniyor.

Karadeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun bazı bölümlerinde yerel gök gürültülü sağanaklar öngörülüyor.

Sıcaklıkların benzer seviyelerde; Güneydoğu'da 38-39 derece, Ege ve Akdeniz'de 34-37 derece, Marmara'da 30-34 derece bandında olacağı tahmin ediliyor.

Genel olarak mevsim normallerinin üzerinde bir hava görüleceği değerlendiriliyor.

BİR YANDA YAĞMUR DİĞER YANDA KAVURUCU GÜNEŞ

Cuma günü yağış riski azalsa da Karadeniz kıyıları ve Doğu kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanaklar bekleniyor.

Sıcaklık değerlerinin yüksekliğini koruyacağı öngörülüyor.

Özellikle iç bölgelerde 35-37 derece, güneydoğuda 38-39 derece civarı sıcaklıklar ölçüleceği tahmin ediliyor.

YÜKSEK SICAKLIKLAR ETKİLİ OLACAK

Cumartesi günü daha stabil bir hava bekleniyor.

Yağış alanının daralacağı, sıcak hava dalgasının etkisini artıracağı öngörülüyor.

Güneydoğu Anadolu'da 39-40 dereceye varan çok sıcak değerler, diğer bölgelerde de 33-38 derece aralığında sıcaklıklar tahmin ediliyor.

MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE DEĞERLER GÖRÜLECEK

Pazar günü yer yer gök gürültülü sağanak riskinin sürmesi bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Özellikle güney ve iç kesimlerde 35-38 derece, bazı noktalarda 39 dereceye yaklaşan sıcaklıklar tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

17 Haziran Çarşamba:

18 Haziran Perşembe:

19 Haziran Cuma:

20 Haziran Cumartesi:

21 Haziran Pazar: