Ülke genelinde sıcaklıklar normallere dönüyor: Yağışlar azalacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre, Türkiye genelinde bahar havasının devam edeceği öngörülüyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi ve yağışın yer yer görüleceği bir hafta bekleniyor.

BİRÇOK BÖLGEDE SAĞANAK YAĞIŞLAR DEVAM EDİYOR

Bugün ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava öngörülüyor.

Özellikle iç ve doğu kesimlerde gök gürültülü sağanak yağış riski var.

Sıcaklıkların batı ve kıyı bölgelerde 20-26 derece aralığında, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da 15-22 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

Özellikle Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu'da, yerel gök gürültülü sağanakların etkili olacağı tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR ARTMAYA BAŞLAYACAK

Çarşamba günü yağışlı havanın etkisini azaltması bekleniyor.

Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve bazı iç bölgelerde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanağın devam edeceği, batı ve güney bölgelerde daha az bulutlu bir havanın hakim olacağı öngörülüyor.

Sıcaklıkların genel olarak 2-4 derece artacağı, günün en yüksek sıcaklıklarının batıda 24-28 derece, doğuda ise 18-24 derece bandında olacağı tahmin ediliyor.

YAĞMUR ETKİSİNİ YİTİRECEK

Perşembe günü yağışlı havanın etkisinin kaybetmesi bekleniyor.

Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde yerel gök gürültülü sağanaklar öngörülüyor.

Sıcaklıkların hafif şekilde artacağı, özellikle iç ve batı bölgelerde 25-30 derece seviyelerine yaklaşılacağı tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU VE EGE YAZI YAŞAYACAK

Cuma gününün genel olarak en sıcak günlerden biri olması bekleniyor.

Ülkenin büyük bölümünde az bulutlu veya parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı öngörülüyor.

Yağış sadece Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde sınırlı kalıyor.

Birçok ilde maksimum sıcaklıkların 27-32 derece bandına ulaşacağı, özellikle Güneydoğu ve Ege'de sıcaklıkların 30-31 dereceyi gördüğü noktalar olacağı değerlendiriliyor.

SICAKLIKLAR NORMALLERİN ÜZERİNE ÇIKACAK

Cumartesi günü havanın yine nispeten açık ve sıcak geçmesi bekleniyor.

Yağış beklentisi düşük.

Sadece Karadeniz'in doğusu ve bazı dağlık alanlarda yerel gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredeceği; batı ve iç kesimlerde 26-30 derece, doğu bölgelerde 22-28 derece aralığında ölçüleceği tahmin ediliyor.

