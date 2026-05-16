Ülke genelinde yağışlı ve serin hava etkisi devam ediyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre, ülke genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

Özellikle iç ve kuzey kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Sıcaklıklar mevsim normallerine yakın seyrederken, bazı bölgelerde 25-29 derece bandına kadar çıkabilecek.

BİRÇOK BÖLGEDE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Bugün, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Batı ve Güney bölgelerde daha az yağışlı bir gün geçmesi bekleniyor.

En yüksek sıcaklıklar Güneydoğu ve Ege'de 27-29 derece civarında ölçülebilirken, kuzeydoğu kesimlerde 15-20 derece aralığında kalacak.

YAĞMURUN ETKİSİ DEVAM EDİYOR

Pazar günü yağışlı havanın etkisiyle birçok ilde gök gürültülü sağanaklar bekleniyor.

Özellikle Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da kuvvetli yağışlar öngörülüyor.

Sıcaklıkların; batı ve güneyde 25-28 derece, kuzey ve doğuda 18-24 derece aralığında olacağı tahmin ediliyor.

Hafta sonu planı yapacak vatandaşların yağış uyarısını dikkate alması öneriliyor.

YAĞIŞLI HAVA HAKİMİYETİNİ SÜRDÜRÜYOR

Pazartesi günü yağışlı havanın kuzey ve iç bölgelerde devam etmesi bekleniyor.

Marmara'nın doğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yerel gök gürültülü sağanakların etkili olabileceği öngörülüyor.

Batı kıyılarında daha az bulutlu ve sıcak bir hava tahmin ediliyor.

Ülke genelinde en yüksek sıcaklık değerlerinin 25-29 derece arasında değişeceği değerlendiriliyor.

YAĞMUR, BAYRAM ETKİNLİKLERİNİ ETKİLEYEBİLİR

Salı günü yağış miktarında hafif bir azalma olması ancak Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun bazı bölümleri ve Doğu kesimlerde hala gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklıklar nispeten istikrarlı; güneybatı bölgelerde 27-29 dereceye kadar çıkabilir.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle açık havada etkinlik düzenleyecekler için yağış tahminleri önemli.

SICAKLIK HAFİF ŞEKİLDE YÜKSELECEK

Haftanın ortasında yağışlı havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Özellikle kuzey, iç ve doğu illerinde gök gürültülü sağanaklar devam edebilir.

Batı ve güney kıyılarında ise daha az yağışla birlikte parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

Sıcaklık değerleri ülke genelinde 20-28 derece bandında seyredecek.

