Ülkelerin petrol üretim rakamları

Dünyada birçok sorunun temel kaynağında petrol kaynakları var.

Ülkeler, zengin petrol bölgelerinde hakimiyet kurabilmek için terör örgütlerini açık bir şekilde desteklemekten kaçınmıyor.

Son dönemde Suriye petrollerinde hakimiyet kurulması için yaşananlar ortada.

Amerika ve Rusya'nın dışında dünyanın birçok bölgesinden ülkeler Suriye petrollerinden pay alabilmek için büyük bir çaba içerisine girdi.

Orta Doğu'da petrol için yaşanan gerilimler devam ederken, Global Power, ülkelerin sahip olduğu petrol rezervlerini yayınladı.

İLK VENEZUELA'NIN

Listenin ilk sırasında Amerika'nın sürekli darbe yapmaya çalıştığı Venezuela var.

Listenin ikinci sırasında da Amerikalıların güdümünde olan Suudi Arabistan yer alıyor.

Dünya petrolleri üzerinde hakimiyet kurmak isteyen Amerikalılar ise listenin 11. sırasında.

Suriye'de yaşanan çatışmalarda etkin rol oynayan Rusya ise listenin 8. sırasında.

TÜRKİYE 50. SIRADA

En çok petrol rezervine sahip olan ülkeler sıralamasında Türkiye'nin yeri ise 50. sıra oldu.