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Ülkesine dönen Suriyelilere para desteği

Gönüllü olarak ülkesine dönen mültecilere para verilmesi için kanun teklifi hazırlanıyor.

Haber Merkezi | 20.11.2019 - 11:04..
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Ülkesine dönen Suriyelilere para desteği

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli mültecilerin, ülkelerine dönmesi için çalışma başlatıldı.

Dönüşlerin hızlanması için düğmeye basan AK Parti, yeni bir kanun teklifi hazırladı.

Teklife göre kamu düzeni, kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından Türkiye’ye girmesinde sakınca görülen yabancıların ülkeye girişi yasaklanacak.

Türkiye’ye yasal giriş veya çıkışla ilgili hükümleri ihlal edenlerin yanı sıra, bu hükümleri ihlale teşebbüs edenler de sınır dışı edilecek.

GÖNÜLLÜ DÖNÜŞLERE NAKDİ DESTEK

Hakkında sınır dışı etme kararı alınanlardan; Türkiye’den ayırlamaları için tanınan sürede ülkeden çıkmayan, kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar hakkında valilikler tarafından idari gözetim kararı alınacak ya da idari gözetime alternatif yükümlülükler getirilecek.

Türkiye gazetesinin haberine göre; ülkesine gönüllü olarak geri dönmek isteyen kaçak göçmenlere ayni veya nakdi destek sağlanacak. Mülteci, şartlı mülteci ve ikincil koruma statüsü verilenlere, yabancı kimlik numarasını içeren kimlik belgesi düzenlenecek. Kimlik belgeleri ikamet izni yerine geçecek.



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